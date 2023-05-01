Швейцария не будет разрешать реэкспорт своего оружия Украине, пока парламент не примет соответствующего решения.

Об этом заявила постпред страны в ООН Паскаль Кристина Берисвиль на пресс-конференции.

Она напомнила, что Швейцария оказывает Украине много гуманитарной помощи и приняла у себя беженцев.

"Когда речь заходит о реэкспорте оружия - это даже не вопрос нейтралитета на данный момент. У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения и без нарушения этого закона было бы невозможно реэкспортировать это вооружение", - сказала Берисвиль.

По ее словам, пока парламент не изменит таких норм, военная помощь остается невозможной.

С сегодняшнего дня Швейцария председательствует в Совбезе ООН, сменив Россию.

Ранее Швейцария отказалась официально присоединиться к REPO - многостороннему органу стран Запада, занимающемуся поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций.

Тем временем война в Украине продолжается уже 432-й день. Мы следим за новостями 1 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала возобновление массированных ударов и "план Б" США по Украине.