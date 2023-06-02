Нижняя палата парламента Швейцарии не поддержала поправки в закон о военных материалах. Их принятие разрешило бы реэкспорт швейцарского оружия в Украину.

Об этом сообщает AFP.

Голосование состоялось после встречи президента Швейцарии Алена Берсе с президентом Украины Владимиром Зеленским на евросаммите в Молдове, где обсуждалась тема экспорта военной техники. Депутаты проголосовали 98 против 75.

По мнению депутатов, принятие поправок нарушит нейтралитет Швейцарии.

Закон о военных материалах запрещает передачу оружия и боеприпасов из Швейцарии в третьи страны. В середине мая две палаты парламента и Нацсовет проголосовали за внесение поправок в закон, чтобы разрешить поставки своего оружия Украине.

До этого постпред Швейцарии в ООН Паскаль Кристина Берисвиль заявляла, что страна не будет разрешать реэкспорт своего оружия Украине, пока парламент не примет соответствующего решения.

Ранее Швейцария запретила Германии поставлять боеприпасы своего производства в Украину и ответила отказом на просьбу Испании передать Украине зенитные установки швейцарского производства.