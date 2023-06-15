Нейтральная Швейцария может продать Германии 25 из своих 96 списанных танков Leopard для дальнейшей модернизации и отправки в Украину.

Об этом сообщает газета Bild.

Списание поддержал Совет кантонов - верхняя палата швейцарского парламента (Федерального собрания), однако его еще предстоит обсудить в нижней - Национальном совете.

Также сегодня ожидается выступление в швейцарском парламенте президента Владимира Зеленского.

За последние время вопрос военной помощи Украине рассматривался властями Швейцарии не один раз.

Как сообщала "Страна", закон о военных материалах запрещает передачу оружия и боеприпасов из Швейцарии в третьи страны. В середине мая две палаты парламента и Нацсовет проголосовали за внесение поправок в этот закон, чтобы разрешить поставки своего оружия Украине.

Затем нижняя палата парламента отказала в реэкспорте оружия в Украину. Но верхняя палата одобрила соответствующую поправку в закон.

Ранее Швейцария запретила Германии поставлять боеприпасы своего производства в Украину и ответила отказом на просьбу Испании передать Украине зенитные установки швейцарского производства.