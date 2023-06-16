Испания передаст Украине четыре танка Leopard, которые сейчас на ремонте, и 20 бронемашин.

Об этом заявляет Министерство обороны Испании в Twitter.

Бронемашины прибудут в Польшу 19 июня. Сроки поставок танков не указаны.

Ранее сообщалось, что Испания передала Украине бронеавтомобили и машины скорой помощи.

На днях министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина уже получила от союзников около 60 танков Leopard 2. По его словам, в коалицию Leopard входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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Олеся Медведева рассказывает о событиях минувшего дня в своем блоге.