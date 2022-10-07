Испания передала Украине бронеавтомобили и машины скорой помощи
Испания передала Украине бронеавтомобили и "скорые". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании.
Сообщается, что всего Украина получила 8 бронированных автомобилей, 2 кареты скорой помощи и 5 тонн медицинских товаров.
"Транспортные средства и медицинские материалы были предоставлены армией, военно-морским флотом и военным подразделением по чрезвычайным ситуациям (UME) Испании, а транспортировка организована Группой поддержки прогнозирования (GAPRO)", - говорится в сообщении.
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