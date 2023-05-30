Украина уже получила от союзников около 60 танков Leopard 2. Франция также поставила Киеву колесные танки AMX-10RC, Великобритания - Challenger и США - Abrams.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью медиагруппе Funke.

"В коалицию Leopard входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада. Пока у нас около двух батальонов по 30 танков Leopard в каждом, то есть всего около 60", – сказал министр.

Как сообщалось, ремонтировать переданные танки будут в Польше, где откроется центр по обслуживанию и ремонту Leopard-2, задействованных в Украине. Предприятие будет создано на базе завода "Бумар-Лабенды" в Гливицах (Силезское воеводство).

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