Переданные в Украину танки Leopard-2 уже находятся на линии фронта.

Об этом сообщает немецкая телекомпания n-tv со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.

Правда, в боях эти танки ещё не участвуют, говорят источники. Они будут задействованы в готовящемся контрнаступлении, начало которого задерживается из-за погоды.

Кроме того, проблему представляет большое количество минных полей, созданных Россией для противодействия в том числе и новым западным танкам.

Также сегодня в Германии должно начаться обучение украинских военных использованию танков Leopard 1, сообщает n-tv.

При этом в сети публикуют видео танков "Леопард", как сообщается, на украинских дорогах.

Напомним, на днях сообщалось, что Дания вместе с Нидерландами планирует отравить Украине 14 танков Leopard 2. Однако поставлены они могут быть не раньше начала следующего года.

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