Германские танки Leopard-2 уже находятся на фронте в Украине — СМИ. Видео
Переданные в Украину танки Leopard-2 уже находятся на линии фронта.
Об этом сообщает немецкая телекомпания n-tv со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.
Правда, в боях эти танки ещё не участвуют, говорят источники. Они будут задействованы в готовящемся контрнаступлении, начало которого задерживается из-за погоды.
Кроме того, проблему представляет большое количество минных полей, созданных Россией для противодействия в том числе и новым западным танкам.
Также сегодня в Германии должно начаться обучение украинских военных использованию танков Leopard 1, сообщает n-tv.
При этом в сети публикуют видео танков "Леопард", как сообщается, на украинских дорогах.
Напомним, на днях сообщалось, что Дания вместе с Нидерландами планирует отравить Украине 14 танков Leopard 2. Однако поставлены они могут быть не раньше начала следующего года.
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