Дания вместе с Нидерландами планирует отравить Украине 14 танков Leopard 2. Однако поставлены они могут быть не раньше начала следующего года.

Об этом заявили министр иностранных дел Дании Дании Ларс Лекке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен, передает датское радио DR.DK.

"Это большое пожертвование с датской стороны в рамках совместного проекта с Нидерландами, где мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Это является дополнением к 100 танкам Leopard 1, отправку которых правительство уже одобрило", - заявил Расмуссен.

Поульсен добавил, что эти 14 Leopard 2 будут доставлены в Украину в начале 2024 года. Он надеется, что к концу текущего года по крайней мере 80 танков Leopard 1 приедут в Украину.

Тем временем Испания уже начала передачу Украине танков Leopard 2.

Также на днях Великобритания передала украинской армии 14 танков Challenger 2.

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