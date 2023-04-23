Из Испании в Украину транспортируют шесть танков Leopard, процесс передачи которых начали на днях. Они были погружены на грузовое судно в пятницу и будут отправлены морем в Польшу.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, танки уже покинули Испанию и направляются далее в Украину.

Ранее в Сети публиковались кадры транспортировки этих танков.

Модель танка, которую поставляет Испания, является одной из самых старых, которыми располагает страна, сообщает немецкое издание ZDF. Всего Испания владеет почти 350 танками Leopard-2.

В конце февраля премьер Испании Педро Санчес заявил, что направит в Украину десять танков Leopard-2.

Но затем, как пишет издание Politico, столкнулся с протестами от партнеров по правящей коалиции. Представители левого крыла заявили, что это приведет к эскалации войны, и настаивали на мирных переговорах.

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Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны. "Институт изучения войны" сообщил, что "вагнеровцы", вероятно, захватили железнодорожную станцию в центре Бахмута. В районе Керчи прогремели взрывы. На украинских дорогах появились "Леопарды". Однако западные СМИ по-прежнему говорят, что нынешних поставок Украине недостаточно для контрнаступления.

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