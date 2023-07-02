Французские танки AMX-10 RC слишком легкие для наступления. Один из командиров 37-й бригады морской пехоты ВСУ заявил, что использование такой техники в ходе наступления довольно ограничено - из-за тонкой брони этих танков.

Об этом пишет BBC.

По словам командира бригады морской пехоты, использовать на передовой AMX-10 RC "непрактично", они больше подходят для обеспечения огневой поддержки.

Он также отметил, что четыре украинских военных, находившиеся внутри AMX-10 RC, погибли во время обстрела, поскольку тонкая броня этой машины не могла обеспечить необходимую защиту.

Военный добавил, что у AMX-10 RC есть особенности в работе коробки передач, которая ломается - возможно, она не предусмотрена для использования в столь тяжелых условиях. По словам представителя ВСУ, поломки происходят, скорее всего, из-за грязи на дорогах.

Франция анонсировала передачу Киеву легких колесных танков AMX-10 RC в январе. Согласно плану, Париж должен был передать Киеву около 40 машин.

Шестиколесные АМХ-10RC иногда называют легкими танками, поскольку они вооружены 105-миллиметровой танковой пушкой. Тем не менее, по своему классу это скорее тяжелый бронеавтомобиль, так как бронезащита не позволяет ему участвовать в современном общевойсковом бою наравне с основным боевым танком.

Напомним, в феврале Франция отправила в Украину первые 14 колесных танков AMX-10RC.

А в апреле мы публиковали видео, как украинские военные используют французские колесные танки AMX-10 RC.