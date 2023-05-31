Швеция передаст Украине одни из самых современных боевых машин пехоты CV-90. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы обсудили некоторые поставки для Украины, содержащие CV-90. И работаем над поставкой систем Archer, а также танков. Факт поступления этого вооружения означает, что украинцы могут использовать это комбинированное вооружение", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

В Минобороны Украины отметили, что это будет очередная мощная помощь от шведских партнеров. Бронированные машины стоят на вооружении ряда государств-членов НАТО.

Напомним, вчера в Минобороны сообщили, что Украина уже получила от союзников около 60 танков Leopard 2. Франция также поставила Киеву колесные танки AMX-10RC, Великобритания - Challenger и США - Abrams.

Также сообщалось, что по данным Bloomberg, с декабря прошлого года Украина получила 200 танков и 300 боевых машин пехоты.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.