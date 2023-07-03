Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5.

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Rzeczpospolita.

При этом Писториус не стал уточнять, сколько именно Leopard 1A5 планируется передать ВСУ.

"На сегодняшний день Германия оказывает вторую по величине военную помощь Украине по поставкам техники. В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией. Кроме того, мы продолжаем поставлять и другие системы вооружения в рамках нового пакета помощи в размере 2,7 млрд евро", – отметил глава Минобороны Германии.

Напомним, в середине мая Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд евро. Он включает боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

Между тем Германия и Польша до сих пор не заключили контракт на ремонт поломавшихся в Украине немецких танков. По данным СМИ, польская сторона хочет взимать более 100 000 евро за так называемую первичную диагностику танков. В Германии же за это обычно платят всего около 12 000 евро. Кроме того, поляки не хотят брать на себя никаких гарантий за ремонт.