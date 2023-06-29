Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

В поставку для Украины входят:

1 РЛС среднего радиуса действия TRML-4D;

3 моста для мостоукладывающей бронетехники BIBER;

оборудование для разминирования;

грузовики и пограничные патрульные машины.

Напомним, недавно Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Пакет включает два тягача для танков MAN HX81 и прицепы к ним. Также в пакет помощи вошли тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм, 155-мм высокоточные управляемые боеприпасы, шесть машин для патрулирования границы.

Кроме того, глава Ситуационного центра по Украине при Минобороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фройдинг заявил, что Германия собирается передать Украине еще 45 зенитных самоходных установок Gepard. Он напомнил, в этом году в Украину должны поступить еще две системы IRIS-T для усиления ПВО, а в следующем – еще четыре.

В то же время на днях глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия по-прежнему не намерена поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.