В новый пакет военной помощи от Австралии не вошли ключевые запросы Украины: бронированные машины Hawkei и дополнительные БТР Bushmaster.

Премьер Энтони Альбанезе заявил, что эта техника не подходит Украине и не поможет украинским военным.

"Существует ряд причин, почему в этом случае отправлять оборудование, которое не окажет лучшую поддержку людям на войне, не поможет тем, кому вы пытаетесь помочь", - заявил Альбанезе в комментарии ABC Radio.

Такое решение раскритиковала австралийская оппозиция.

Ее лидер Питер Даттон заявил, что помощь была объявлена "слишком поздно и слишком мало", и призвал передать то, что просит Киев.

"Президент Зеленский вместе со своими военными советниками знают, что нужно на месте, чтобы иметь боевые шансы победить Путина и его силы", – сказал Даттон.

Ранее мы писали о том, что Австралия выделила Украине пакет военной помощи на 74 млн долларов, куда войдет техника и снаряды.

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