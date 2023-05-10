Украина хочет купить у Бразилии 450 медицинских бронемашин VBTP-MR Guarani (6х6).

Об этом пишет бразильский журнал "Tecnologia & Defesa".

Сообщается, что соответствующий запрос направило в минобороны Бразилии правительство Украины через военного атташе при украинском посольстве в Бразилии.

Машины предназначаются для ГСЧС, Они будут окрашены в оранжевый и желтый цвета, и будут предназначены для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий и перевозки раненых в госпитали, пишет издание.

Сообщается, что закупка должна оплачиваться "союзниками Бразилии и Украины".

Сообщается, что в прошлом году Украина хотела закупить у компании IDV, которая производит машины Guarani, от 100 до 1500 таких машин в десантно-транспортной версии, но правительство Бразилии отказалось в продаже из-за желания сохранить нейтралитет.

Как писала "Страна", президент Бразилии требует не искать виновных в войне, а заняться установлением мира в Украине. Он также не решается приехать в Украину до окончания воны, вместо него Украину посетит его помощник.

По данным The Washington Post, Индия, Бразилия, Пакистан и Египет не поддерживают США в противостоянии с Россией и Китаем.