США объявили о новом пакете военной помощи Украине на полмиллиарда долларов. Полный список
В Вашингтоне 27 июня объявили о выделении дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.
Об этом сообщается на сайте министерства обороны США.
"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это решение является сорок первой передачей оборудования администрацией Байдена из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года. Этот пакет стоимостью 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, а также дополнительную бронетехнику, противотанковые системы, критически важные боеприпасы и другое оборудование", - сказано в пресс-релизе.
В пакет вошли:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- зенитные комплексы "Стингер";
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- системы преодоления препятствий;
- оборудование для разминирования;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 30 боевых машин пехоты Bradley;
- 25 бронетранспортеров Stryker;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin;
- противотанковые комплексы АТ-4;
- противотанковые ракеты;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранаты;
- тепловизионные системы и приборы ночного видения;
- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.
В Пентагоне заверили, что США продолжат предоставлять Украине возможности для удовлетворения ее потребностей на поле боя.
О выделении нового пакета США стало известно еще вчера.
Сегодня также Австралия отдала помощь, но в нее не вошли ключевые запросы Украины: бронированные машины Hawkei и дополнительные БТР Bushmaster.