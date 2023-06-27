В Вашингтоне 27 июня объявили о выделении дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Об этом сообщается на сайте министерства обороны США.

"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это решение является сорок первой передачей оборудования администрацией Байдена из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года. Этот пакет стоимостью 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, а также дополнительную бронетехнику, противотанковые системы, критически важные боеприпасы и другое оборудование", - сказано в пресс-релизе.

В пакет вошли:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

зенитные комплексы "Стингер";

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

системы преодоления препятствий;

оборудование для разминирования;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

30 боевых машин пехоты Bradley;

25 бронетранспортеров Stryker;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin;

противотанковые комплексы АТ-4;

противотанковые ракеты;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранаты;

тепловизионные системы и приборы ночного видения;

контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

В Пентагоне заверили, что США продолжат предоставлять Украине возможности для удовлетворения ее потребностей на поле боя.

О выделении нового пакета США стало известно еще вчера.

Сегодня также Австралия отдала помощь, но в нее не вошли ключевые запросы Украины: бронированные машины Hawkei и дополнительные БТР Bushmaster.