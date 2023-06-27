США пришлют Украине боеприпасы. Фото: ОП

В Вашингтоне 27 июня объявили о выделении дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Об этом сообщается на сайте министерства обороны США.

"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это решение является сорок первой передачей оборудования администрацией Байдена из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года. Этот пакет стоимостью 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, а также дополнительную бронетехнику, противотанковые системы, критически важные боеприпасы и другое оборудование", - сказано в пресс-релизе.

В пакет вошли:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • зенитные комплексы "Стингер";
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • системы преодоления препятствий;
  • оборудование для разминирования;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 30 боевых машин пехоты Bradley;
  • 25 бронетранспортеров Stryker;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin;
  • противотанковые комплексы АТ-4;
  • противотанковые ракеты;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранаты;
  • тепловизионные системы и приборы ночного видения;
  • контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

В Пентагоне заверили, что США продолжат предоставлять Украине возможности для удовлетворения ее потребностей на поле боя.

О выделении нового пакета США стало известно еще вчера.

Сегодня также Австралия отдала помощь, но в нее не вошли ключевые запросы Украины: бронированные машины Hawkei и дополнительные БТР Bushmaster.

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