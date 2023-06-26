Во вторник, 27 июня, Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн долларов. В него войдут бронетехника и боеприпасы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников издания, США предоставят Украине наземную технику, в том числе 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.

Также источник издания добавил, что в рамках нового пакета Украина получит боеприпасы для HIMARS, противотанковое оружие, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

Напомним, источник The New York Times в правительстве США подтвердил потерю по меньшей мере 17 американских БМП Bradley украинскими Вооруженными силами в ходе контрнаступления. Это около 15% от общего числа переданных машин (113 единиц).

Ранее мы писали, что, по данным Reuters, в Пентагоне выступили за поставку Украине кассетных боеприпасов. Сообщалось, что США не предоставляют это вооружение Украине в связи с установленными Конгрессом ограничениями на их экспорт, а также "беспокойством относительно единства союзников".