Вся международная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения РФ оценивается в 170 млрд евро, подсчитали в Институте мировой экономики Кильского университета (Германия).

Данные передает украинское Минреинтеграции.

В эту сумму входит военная, финансовая и гуманитарная помощь, выделенная как отдельными странами, так и международными организациями.

Евросоюз выделил почти 62 млрд евро, США - больше 70.

Еще 23 млрд выделили другие страны: Австралия, Великобритания, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Норвегия, Тайвань, Турция, Швейцария, Южная Корея и Япония.

Почти 13 млрд евро выделили международные финансовые организации.

На военные поставки приходится лишь 40% общей суммы, еще примерно половина - финансовая помощь, оставшиеся 10% - гуманитарная.

Как сообщала "Страна", главы МИД ЕС одобрили увеличение Европейского фонда мира, из которого выделяется военная помощь Украине.

Мы также писали, что недавно Евросоюз предоставил Украине пакет помощи на 1,5 миллиарда евро.

Тем временем война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

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