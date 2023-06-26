Венгрия в очередной раз блокировала военную помощь ЕС для Украины, требуя исключить свой крупнейший банк OTP из украинского списка международных спонсоров войны.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

Речь идет об очередном транше из Европейского фонда социального страхования на 500 млн евро.

"Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец бессмысленному, лживому положению, согласно которому OTP, крупнейший венгерский банк, находится в списке международных спонсоров войны", - заявил Сийярто.

Отметим, что OTP Bank Group попала в перечень международных спонсоров войны из-за льготных условий кредитования для российских военных, которые предоставляет OTP Bank в РФ.

Также Сийярто заявляет, что Венгрия согласилась на увеличение Европейского фонда мира только при условии, что эти деньги не пойдут на оружие для Украины.

Отметим, что СМИ трактовали выделение дополнительных 3,5 млрд евро в этот фонд именно как помощь Украине.

"Добавленная часть пойдёт странам Африки и Западных Балкан для увеличения стабильности и сокращения миграционного давления. Но мы не согласились на то, чтобы из добавленной части ЕС финансировал новые поставки оружия Украине", - заявил представитель Будапешта.

Также сегодня Сийярто заявлял, что Венгрия будет еще и блокировать евроинтеграцию Украины до тех пор, "пока не будет решена проблема с правами закарпатских венгров".

Ранее Венгрия угрожала блокировать европейскую военную помощь Украине из-за санкций против банка ОТР.

Также Венгрия обещает блокировать санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики.