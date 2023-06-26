Венгрия будет блокировать евроинтеграцию Украины до тех пор, "пока не будет решена проблема с правами закарпатских венгров".

Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто.

По его словам, Украина должна вернуть права национальным меньшинствам в Закарпатье.

Отметим, что Венецианская комиссия рекомендовала Украине пересмотреть положения закона о нацменьшинствах, вступившего в силу с марта.

Подробно про этот закон мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.

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