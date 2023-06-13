Венецианская комиссия рекомендует Украине пересмотреть ряд положений закона о нацменьшинствах, вступившего в силу с марта.

Об этом сообщает офис вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Фейсбук.

Самое основное - предлагается поменять языковые нормы. А именно:

позволить меньшинствам проводить свои мероприятия без перевода на украинский язык;

облегчить издание книг на языках нацменьшинств и продажу их в рознице;

"уточнить вопрос" перевода надписей официальных названий и информации для общего ознакомления на язык меньшинства;

принять методологию использования языков нацменьшинств в органах власти.

В этом же контексте "Венецианка" призывает пересмотреть и другие законы, связанные с языком.

В частности, касающиеся "ограничения свободы использования языка меньшинств и дифференцированного отношения к языкам меньшинств" и права на доступ к СМИ на языках меньшинств путем отмены языковых квот в законе "О медиа".

Также Венецианская комиссия просит в очередной раз отложить перевод системы образования на украинский язык и продолжить переходный период.

Выводы опубликованы на сайте организации.

Ранее "Страна" сообщала, что Совет Европы обратится в Венецианскую комиссию после заявлений Венгрии о притеснении нацменьшинств в Украине.

Также Венецианская комиссия рекомендовала Украине поставить на паузу имплементацию закона об олигархах.