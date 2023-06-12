Венецианская комиссия рекомендовала Украине поставить на паузу имплементацию закона об олигархах до окончания войны.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, предположив, что к концу войны олигархов в Украине может вообще не остаться и нужда в законе и вовсе отпадет.

"Почему рекомендовали отложить? Это достаточно подробно обсуждалось на заседании – учитывая войну. Почему война важна? Дело в том, что война существенно меняет баланс сил в Украине, существенно уменьшает влияние олигархов, и это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны. Поэтому должным образом оценить влияние закона об олигархах на политическую систему, на правовую систему, крайне сложно", - сказал Малюська в видеообращении.

Комиссия рекомендует Киеву вернуться к закону уже после войны.

"Может вообще тогда олигархов не будет и нужды в законе не будет и его нужно будет и отменить", - допустил министр.

Напомним, что ранее мы писали о том, почему власти отложили в долгий ящик антиолиграхический закон.

А также, что в Минюсте рассказали, почему отложили формирование реестра олигархов.