Венецианская комиссия рекомендовала Украине поставить на паузу имплементацию закона об олигархах
Венецианская комиссия рекомендовала Украине поставить на паузу имплементацию закона об олигархах до окончания войны.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, предположив, что к концу войны олигархов в Украине может вообще не остаться и нужда в законе и вовсе отпадет.
"Почему рекомендовали отложить? Это достаточно подробно обсуждалось на заседании – учитывая войну. Почему война важна? Дело в том, что война существенно меняет баланс сил в Украине, существенно уменьшает влияние олигархов, и это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны. Поэтому должным образом оценить влияние закона об олигархах на политическую систему, на правовую систему, крайне сложно", - сказал Малюська в видеообращении.
Комиссия рекомендует Киеву вернуться к закону уже после войны.
"Может вообще тогда олигархов не будет и нужды в законе не будет и его нужно будет и отменить", - допустил министр.
Напомним, что ранее мы писали о том, почему власти отложили в долгий ящик антиолиграхический закон.
А также, что в Минюсте рассказали, почему отложили формирование реестра олигархов.