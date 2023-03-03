В Минюсте рассказали, почему отложили формирование реестра олигархов
Украина перенесла срок создания реестра олигархов до получения выводов Венецианской комиссии, поскольку его внедрение не должно противоречить Еврокомиссии.
Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона.
По его словам, если будут противоречие, это может заблокировать дальнейшие переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.
"Иными словами, если мы должным образом имплементируем реестр олигархов и вообще закон об олигархах - это станет предпосылкой для того, чтобы с нами начали переговоры и с тем, чтобы мы достаточно быстро и оперативно стали членами Евросоюза", - сказал Малюська.
Также глава Минюста выразил уверенность, что весной или летом Украина обеспечит имплементацию требований Венецианской комиссии и выполнение всех других условий начала переговоров о вступлении в Европейский союз.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров отложил формирование реестра олигархов Украины.
Также мы писали, что Ермак говорил, почему в Украине до сих пор не создан реестр олигархов. Он сказал, что на "сегодня есть другие приоритеты".