СНБО объявил тендер на разработку программного обеспечения "Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в обществе (олигархов)".

За разработку СНБО предлагает 2,9 млн грн.

Тендер проводится по упрощенной процедуре, то есть он состоится даже при участии только одного участника. Аукцион запланирован на 17 октября.

После этого победитель должен будет в течение двух недель после заключения договора показать тестовую версию софта, а полностью реализовать проект до 21 ноября.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что этот реестр должен был быть уже давно создан, но до сих пор о нем никто ничего не слышал. И никого официально (через решение СНБО) в Украине олигархом ещё не объявили.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра олигархов в Украине.

Реестр должен быть создан как информационно-коммуникационная система, которая может быть частью или использовать средства другой системы. Программное обеспечение его будет являться собственностью государства от имени аппарата СНБО.

Реестр будет вестись в электронной форме на украинском языке. В реестр не будут вноситься данные, содержащие гостайну и служебную информацию.

Пользователями реестра с правом доступа к нему будут, кроме администраторов, создатели представлений, декларанты, регистраторы, сотрудники владельца и администратора реестра, глава, секретарь и члены СНБО, а также уполномоченные работники других госорганов.

Также отметим, что еще в прошлом году "Страна" подробно анализировала закон об олигархах.