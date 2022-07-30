В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили об отсутствии информации о перечне 86 человек, подпадающих под признаки олигарха, о которых недавно говорил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом говорится в ответе СНБО на информационный запрос "Украинских новостей".

"Относительно предоставления перечня "86 лиц, подпадающих под признаки олигарха, определенные Законом Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" сообщаем, что запрашиваемая Вами публичная информация в Аппарате СНБО Украины отсутствует", - сказано в ответе.

Как писала "Страна", Данилов 20 июля рассказал о важном совещании СНБО, на котором обсуждались вопросы основных этапов формирования и ведения Реестра олигархов. По словам Данилова, в настоящее время есть ориентировочно 86 человек, подпадающие под признаки олигарха, определенные Законом.

Напомним, что ранее мы разбирались, что значит принятый Верховной Радой закон об олигархах. Он был принят еще прошлым летом.

В июне этого года Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра олигархов в Украине. В нем не прописаны четкие критерии, по которым человеку может быть присвоен статус олигарха. Поэтому теоретически любого крупного бизнесмена можно признать олигархом решением СНБО.

Формирование реестра олигархов происходит на основе четырех критериев: состояние, сейчас это от $80 млн, политическое влияние, медиа, монополия - естественная или искусственно созданная.

Бизнесмен Ринат Ахметов назвал дискриминационным закон об олигархах, из-за которого он закрыл свои СМИ в Украине, вложив в них $1,5 млрд.

После того, как Ахметов передал свои медиа государству, в Минюсте заявили, что после выхода из медийного бизнеса он вышел из-под критерия олигарха.