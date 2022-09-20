Стали известны некоторые подробности недавнего обыска у олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщил "Стране" источник в правоохранительных органах, это произошло не в воскресенье, как ранее сообщали медиа, а в ночь с пятницы на субботу, в 5:03 утра.

Около 20 автобусов с детективами НАБУ заехали на территорию гостинцы Radisson в Буковеле и зашли в номер к олигарху, фактически подняв его с постели в шаббат.

"У Коломойского попросили телефон, с которого скопировали информацию. И вручили документы на оформление процессуального статуса", - сообщил источник.

Ранее "Страна" сообщала, что у Игоря Коломойского по месту его нынешнего проживания в Буковеле (горный курорт в Ивано-Франковской области) детективы НАБУ провели обыск. Все это происходило в рамках дела о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. Дело было открыто еще в 2019 года по статье о "завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах".

Также мы писали, что компанию Коломойского лишили права на эксплуатацию аэропорта в Днепре.