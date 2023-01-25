Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, почему до сих пор не создан реестр олигархов. По его словам, "реестр будет обязательно, но сегодня есть другие приоритеты, у которых более жесткие временные рамки".

Об этом он сказал в интервью Forbes.

"Чтобы меня правильно поняли - мы поддерживаем и болеем за украинский крупный бизнес, он достояние страны. Но когда бизнесгруппы стремятся к политическому влиянию, покупают депутатов, политические партии, влияют на судебную систему - это зло. Реестр будет обязательно, но сегодня есть и другие приоритеты, имеющие более жесткие временные рамки", - заявил Ермак.

Напомним, что по закону об олигархах реестр должен был быть создан в мае 2022 года.

Ранее мы писали, что в 2021 году министр юстиции Малюська допустил, что первыми в реестр олигархов попадут Коломойский и Порошенко.

Кроме того, сообщалось, что Данилов рассказывал, кто будет вести реестр олигархов в Украине.

Также мы сообщали, что в вечернем видеообращении в понедельник, 23 января, глава государства сообщил, что по решению СНБО зарубежные поездки для должностных лиц будут возможны только в государственных целях.