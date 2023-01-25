Ермак рассказал, почему в Украине до сих пор не создан реестр олигархов
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, почему до сих пор не создан реестр олигархов. По его словам, "реестр будет обязательно, но сегодня есть другие приоритеты, у которых более жесткие временные рамки".
Об этом он сказал в интервью Forbes.
"Чтобы меня правильно поняли - мы поддерживаем и болеем за украинский крупный бизнес, он достояние страны. Но когда бизнесгруппы стремятся к политическому влиянию, покупают депутатов, политические партии, влияют на судебную систему - это зло. Реестр будет обязательно, но сегодня есть и другие приоритеты, имеющие более жесткие временные рамки", - заявил Ермак.
Напомним, что по закону об олигархах реестр должен был быть создан в мае 2022 года.
Ранее мы писали, что в 2021 году министр юстиции Малюська допустил, что первыми в реестр олигархов попадут Коломойский и Порошенко.
Кроме того, сообщалось, что Данилов рассказывал, кто будет вести реестр олигархов в Украине.
Также мы сообщали, что в вечернем видеообращении в понедельник, 23 января, глава государства сообщил, что по решению СНБО зарубежные поездки для должностных лиц будут возможны только в государственных целях.