Кабинет министров отложил срок формирования реестра олигархов.

Об этом говорится в распоряжении №177 от 24 февраля.

В частности, теперь установлен срок утверждения положения о реестре олигархов, порядке формирования и ведения этого реестра "через три месяца со дня опубликования вывода Венецианской комиссии" вместо апреля 2022 года.

Также предусмотрен срок разработки и сопровождения в Верховной Раде законопроекта о лоббировании для обеспечения прозрачности деятельности лиц, пытающихся влиять на содержание разрабатываемых правовых актов или управленческих решений (лоббистской деятельности), и ограничения связанных с такой деятельностью коррупционных рисков: декабрь 2023 года вместо декабря 2022 года.

В январе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, почему до сих пор не создан реестр олигархов. По его словам, "реестр будет обязательно, но сегодня есть другие приоритеты, у которых более жесткие временные рамки".

Ранее мы писали, что в 2021 году министр юстиции Денис Малюська допустил, что первыми в реестр олигархов попадут Игорь Коломойский и Петр Порошенко.