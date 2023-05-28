Противоречивые сведения поступают из Верховной Рады о законе об олигархах. Одни источники ждут, что в июне Венецианская комиссия утвердит долгожданное решение об этом законодательном акте. И, более того, как считают собеседники, данные выводы будут носить критический характер, которые власти придется учесть.

По другой версии, Венецианка в очередной раз перенесет утверждение заключения - теперь на осень. Но в таком случае, выходит, "антиолигархический" закон, переписанный с учетом выводов ВК, теряет значение как одно из семи условий Европейской комиссии (ЕК), на которых Украина получила статус кандидата в члены Европейского союза.

Как писала "Страна", закон об олигархах, принятый в ноябре 2021 года, так полноценно и не заработал. Несмотря на все угрозы власти, реестр олигархов не был создан, при том что инициатор закона президент Владимир Зеленский даже издал в июне 2022-го указ об этом, введя в действие соответствующее решение СНБО (а до войны власти обещали, что реестр появится к маю 2022 года). В целом ситуация выглядит "замороженной".

Что означает с точки зрения внутриполитических раскладов и какова роль сейчас олигархов в Украине, разбиралась "Страна".

Отложено на июнь

В марте вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила СМИ, что Европейская комиссия за демократию через право (или Венецианская комиссия) отложит на июнь принятие анонсированного решения с оценками закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", более известного как закон об олигархах.

Как писала "Страна", в Венецианскую комиссию документ отправляли дважды по причине ожесточенной борьбы вокруг него. После принятия в первом чтении проект закона отослал в ВК тогдашний спикер Дмитрий Разумков, который, кстати, был его противником. Это сильно не понравилось Офису президента (ОП), после чего Разумов был снят с должности. По итогу закон все равно отправили в Венецианку, но уже после того, как он одобрено втором чтении. Напомним: заработал закон не сразу после опубликования в ноябре 2021 года, а 7 мая 2022 года. Крупному бизнесу дали время на то, чтобы избавиться от активов, которые могли бы подвести под действие закона.

В июне 2022-го применение закона стало одним из семи критериев Европейской комиссии соответствия Киева статусу кандидата в члены ЕС. Правда, ЕК оговорила в своем решении, что предварительно нужно учесть в законе те самые замечания Венецианки. Но подробности о линии Еврокомиссии позже. Вскоре после обнародования списка критериев ЕК Зеленский издал указ о создании реестра олигархов, а секретарь СНБО Алексей Данилов заявил тогда же, что в числе потенциальных участников этого списка - 86 человек, чьи имена так и не были названы.

ВК же не спешила с выводами. В конце концов в марте этого года Киев получил от комиссии "interim opinion" (промежуточное заключение) касательно закона. Если вкратце, Венецианка его раскритиковала за расплывчатость формулировки кто "олигарх", единоличность СНБО в признании таковым (а этот орган контролируется президентом, а значит, может по указанию признавать олигархами политических оппонентов власти), попытку полностью отлучить людей, вносимых в реестр, от политики, отсутствие реальной возможности обжалования в суде, требования к лицам в реестре заполнять э-декларации, а к политикам отчитываться о встречах с фигурантами.

Никаких попыток изменить закон в соответствии с рекомендациями не было. Тогда вице-премьер Стефанишина и заявила, что Венецианка объявит финальную позицию в июне. Но для Украины это, мол, не будет проблемой, так как в рамках борьбы с олигархами будут приняты другие законы и подзаконные акты, усилена борьба с коррупцией, что также поможет снизить олигархическое влияние в стране. И Еврокомиссия это обязательно учтет.

Правительство к тому моменту уже перенесло запуск реестра на срок через три месяца после обнародования финального заключения Венецианской комиссии.

Отметим: согласно расписанию комиссии, на 9-10 июня намечена 135-я ее пленарная сессия, в ходе которой озвучиваются принятые решения.

Новый срок - осень

Однако будут ли опубликованы выводы ВК по закону в июне, пока непонятно.

Из Верховной Рады поступает противоречивая информация. В комментарии "Стране" народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев, который входит в делегацию Рады в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, сообщил, что, по его информации, доклад Венецианки таки будет в июне. И он действительно содержит много критики.

"Оппозиция, в том числе "Батькивщина", не голосовала за этот законопроект. По моим сведениям, Венецианская комиссия подтвердила наши ключевые предостережения: закон нарушает разнообразные права человека, устанавливает неравные условия конкуренции и т.д. По идее парламент будет обязан рассмотреть эти замечания. Возможно, президент внесет соответствующий законопроект, ведь он был инициатором внесения основного закона. Хотя не исключено, что с инициативой теперь выступит кто-то из депутатов", - говорит народный депутат Соболев.

А вот, по данным фракции "Голоса", обнародование решения перенесено на осень.

"А раз публикация замечаний Венецианки переносится, то парламенту нечего вносить в закон, и значит, это условие Еврокомиссией пока не учитывается. В целом не думаю, что власти удастся "спрыгнуть" с этой темы. Доклад Венецианки рано или поздно будет, и переписывать закон придется", - говорит член фракции, попросивший об анонимности.

Собеседник, близкий к руководству фракции "Слуги народа", также прогнозирует перенос решения, "возможно, на осень". При этом он вообще сомневается, что закон можно "нормально поправить", то есть, как того хотят в Венецианке, и это западные партнеры якобы тоже понимают.

Поэтому, по его словам, по обоюдному согласию внимание с закона будут переводить на законодательную работу в том же антиолигархическом русле.

"Думаю, Еврокомиссия скажет, что и не надо было оценивать закон в качестве критерия, а его имплементацию. Хорошо, что какую-то базу создали, хотя и не запустили, что понятно: война. А вообще нужно бороться с олигархами, как другие страны это делают: усиливайте антимонопольное законодательство, борьбу с коррупцией и тому подобное. Приблизительно такая будет рамка. Например, голосование за законопроект №5431"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины" пять раз срывалось. Проект в данной редакции не проходной. Мол, нужно взять оттуда часть, и сделать ее проходной", - утверждает источник на правах анонимности.

По его мнению, активизацию работы Рада в этом направлении нужно ждать в ближайшее время. А сам закон "об олигархах" будет де-факто похоронен. По крайней мере - до конца войны.

Почему они вернутся

Как фактическое "замораживание" ситуации вокруг закона об олигархах скажется собственно на самих олигархах?

Тут нужно сначала напомнить, что Офис президента еще до войны пытался снизить влияние на политику крупного капитала, чтобы ликвидировать среду, которая могла бы стать финансовой, организационной и медийной базой для организации победы оппозиции на будущих выборах (также как олигарх Коломойский в 2019 году обеспечил базу для рывка Зеленского в президенты, что похоронило шансы Порошенко на переизбрание на второй срок).

И как раз в рамках этой борьбы и был принят закон об олигархах.

Однако до войны борьба шла с большими проблемами и в ней побеждал, скорее, олигархат, а не Зеленский.

Телеканалы крупнейшего бизнесмена Рината Ахметова фактически "топили" рейтинг президента, который, к началу февраля 2022 года был уже ниже, чем у Порошенко (а у "Слуги народа" ниже, чем у "Евросолидарности") и имел тенденцию к дальнейшему падению, что могло привести к поражению и Зеленского, и его партии во время выборов в Раду и президента в 2023 и 2024 годах соответственно.

Однако вторжение РФ полностью все поменяла.

Зеленский стал вождем военного времени, доверие к которому в обществе выросло до исторически максимальных значений. А олигархат, в условиях внешней угрозы, прекратил борьбу с властью и информационно ее поддержал, передав свои телеканалы в "единый телемарафон", управляемый Банковой. Внутренняя политика также, по сути, умерла.

Баланс сил между президентом и олигархами резко сместился в пользу Зеленского. Власть усилила свои позиции в стране, что олигархи очень быстро почувствовали.

Первым звоночком о том, что наступают новые времена стало закрытие летом прошлого года Ринатом Ахметовым своей медиаимперии, которая ранее была его основным рычагом влияния на власть и на политические процессы в стране. В новых условиях этот инструмент оказался бесполезен и Ахметов решил от него избавиться. Заодно и выводя себя из под действия закона об олигархах (одним из критериев олигарха по нему, как известно, было владение медиа-активами).

Другие олигархи столь демонстративные жесты не делали, а просто смирились с тем, что теперь их СМИ работают на власть и они должны делать все, что власть им скажет, понимая, что в нынешней ситуации действия любой степени жесткости против них со стороны Зеленского общество поддержит (под лозунгом "это необходимо для обороны"), а Запад просто не обратит внимание.

Пример - уголовные дела против миллиардера Константина Жеваго, конечной целью которых, по распространенному в бизнес-кругах мнению, является национализация (с последующей передачей в управления близким к власти людям) его ключевого актива - Полтавского ГОКа.

Очень показательна и судьба Игоря Коломойского - олигарха, который больше всех сделал для прихода к власти Зеленского и первые годы его правления очень мощно влиял на политические и экономические процессы в стране, используя старые связи с президентом и его командой.

Однако еще до войны зависимость Коломойского от благорасположения Зеленского значительно выросла, так как против олигарха начали расследование в США и ввели американские санкции. Фактически он стал невыездным из Украины.

А после начала войны эта зависимость стала тотальной, чем власть и воспользовалась, проведя национализацию ряда ключевых его активов, включая "Укрнафту", а также лишив его гражданства. И, плюс к тому, проведя демонстративные обыски у него дома и в офисе.

Коломойский вынужден все это терпеть, потому что, по описанным выше причинам, деваться ему некуда.

"Из всех олигархов сейчас самый обозленный на жизнь это - Коломойский. Но сделать он ничего не может. Если взбрыкнет, его тут же под овации всего общества отправят в тюрьму и отберут все активы, включая 1+1. Поэтому он и терпит все происходящее и делает все, что от него требует власть, взамен довольствуясь тем, что ходит на свободе и ему оставляют темы для заработка", - говорит источник в "Слуге народа".

В полной политической тишине находятся и прочие олигархи.

Однако, это не означает, что они исчезли и их влияние обнулилось.

"После начала вторжения оказалась почти полностью разрушена политико-экономическая среда обитания украинских олигархов. Исчезла внутренняя политика, на которую они влияли через свои телеканалы и своих людей в Раде и в органах власти. Огромный удар нанесен по финансовой составляющей из-за разрушений военного времени и больших проблем с экспортом после блокировки портов. Резко усилила свои позиции власть, которая может сейчас при желании раздавить любого крупного бизнесмена. И смысл политической борьбы в Украине сейчас - это противостояние между украинской властью в лице Зеленского и западными структурами, которые пытаются как-то взять его под контроль и ограничить влияние президента в стране. Но Запад делает это крайне вяло и осторожно, так как идет война и он боится, что ослабление Зеленского приведет к ослаблению и военных возможностей Украины. Для олигархата же эта борьба двух враждебных ему сил - "хищника" и "чужого". И он в ней, скорее, статист, с перспективой перехода в статус жертвы. Но, тем не менее, свое базовое влияние олигархат сохраняет. У него остались телеканалы, свои люди на разных уровнях. По большей части остались активы. Во время войны олигархи вынуждены молчать и быть максимально лояльными к власти, но, как только война закончится, могут снова, используя эту базу, сыграть в свою игру. Союзниками олигархату в этом могут стать значительная часть украинской элиты, которая не хочет усиления Зеленского, а также, как ни странно, Запад, который также заинтересован в сохранении определенного уровня политической конкуренции в Украине. И критика Венецианской комиссией закона об олигархах в этом плане весьма показательна. На Банковой эти риски понимают, а потому, наверняка, постараются, пока идет война, закрутить гайки по максимуму, чтоб гарантировать себе победу на любых выборах после окончания войны, причем, вне зависимости от того, на каких условиях война закончится", - говорит источник.

Политолог Вадим Карасев также считает, что ликвидации олигархов не произошло, а значит, крупный бизнес рано списывать.

"Некоторых пощипали, но основные игроки - Ахметов, Коломойский, Пинчук, аграрные бизнесмены остались, хотя их активы, конечно, несколько "усохли". Все они стараются не светиться, но когда будут выборы, активно включатся в игру, если уже не в игре, что в принципе просматривается", - говорит Карасев.

Политолог Кость Бондаренко полагает, что крупный бизнес вернется в политику после войны и решение "Венецианской комиссии" по закону об олигархам будет для них определенным сигналом.

"Если Венецианка раскритикует антиолигархический закон, это будет для крупного бизнеса как выстрел "Авроры", - сказал "Стране" Бондаренко.