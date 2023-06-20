Венгрия заявляет, что не имеет отношения к передаче им Россией 11 украинских военных из Закарпатья, которые были в плену.

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что переговоры велись по линии РПЦ без ведома Будапешта.

"Относительно 11 военнопленных — думаю это хорошие новости, они свободны. Имелись переговоры между церковью и религиозными организациями. Государство Венгрия абсолютно не вовлечено" , — заявил Сийярто на Парламентской ассамблее Совета Европы.

По его словам, украинцы "свободны в своем передвижении в Венгрии, они свободны делать то, что они хотят делать".

"И если они захотят выйти на связь с украинскими властями, то они свободны это сделать, я могу вам это гарантировать" , - добавил Сийярто.

Вчера украинский МИД заявил, что военнослужащие содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родственниками происходит в присутствии третьих лиц, им отказано в праве на установить контакт с посольством Украины.

А госсекретарь Венгрии по международным связям ответил, что солдаты сами захотели, чтобы их передали в Венгрию, большинство имело венгерское гражданство, а остальные получили статус беженцев.

Тем временем в Еврокомиссии требуют у Венгрии объяснений после освобождения закарпатских военнопленных.