Украина пока не может вернуть закарпатских военных, переданных из российского плена в Венгрию.

Об этом заявил советник омбудсмена Иван Ангелин в комментарии "Суспильному".

Такой случай произошел впервые, поэтому их юридический статус и права пока неясны.

"Они все равно будут считаться пропавшими без вести при особых обстоятельствах, пока мы не заберем их в Украину. Но дальше вопрос о переговорах, о возвращении, вопрос на каких основаниях их перевезли туда, этим уже должны заниматься правоохранительные органы и МИД" — сказал Ангелин.

По его словам, родственникам также ничего не говорят о перспективах возвращения украинцев домой.

"Это первый нам известный случай о том, что передают наших военнослужащих. Мы считаем, что государство должно вмешаться и принять какие-то меры, и должно вообще понять, на каких основаниях людей передали, и на каких основаниях людей принимают другие страны", — сказал Ангелин.

При этом родственники к ним уже приезжали, но встречались они не в местах содержания пленных.

"Встречи с родственниками проходят следующим образом: они приезжают — на территории Венгрии селятся в какой-то гостинице или хостеле, потом их забирают и везут в какое-то место, и туда также привозят ребят. То есть родственники не посещают места содержания, а их привозят и буквально час, максимум два, общаются", - объяснил советник омбудсмена.

Ранее СМИ сообщали, что об этом обмене не знало не только украинское правительство, но и венгерское, а организовал его самолично вице-премьер Жольт Шемьен. Речь идет об 11 украинских военнослужащих.

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