Вице-премьер Венгрии Жолт Семьен подтвердил, что Россия передала Будапешту 11 закарпатских венгров, которые воевали за Украину и попали в плен.

Об этом пишут венгерские СМИ.

"Все это жест РПЦ в сторону Венгрии, ей эти люди обязаны своей свободой", - сказал Семьен, который отвечает за церковные дела в стране.

Украина выдачу пленных не комментировала. Судя по всему, она не была согласована с Киевом.

Напомним, накануне группа украинских военнопленных родом из Закарпатья была передана Россией Венгрии при участии Русской православной церкви. В РПЦ не указывали, почему пленных передали Будапешту.

Ранее мы писали, что недавно в Украину вернулись еще 106 пленных, которые сражались за Бахмут.

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