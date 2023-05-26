Киевский литератор Ян Таксюр был вывезен в Россию в рамках обмена с Украиной.

Об этом сообщает Союз православных журналистов.

По его данным, Таксюр прибыл в Россию на следующий день после того, как ему вынесли приговор по статье о госизмене.

Напомним, в марте 2022 года Таксюр был взят под стражу по подозрению в госизмене. Он называл уголовное дело против себя преследованием за инакомыслие.

В августе 2022 года он был выпущен на свободу под залог.

Вчера, 25 мая, в рамках обмена пленными в Украину вернулись 106 защитников с Бахмутского направления.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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