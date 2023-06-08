Группа украинских военнопленных родом из Закарпатья была передана Россией Венгрии при участии Русской православной церкви.

Об этом сообщили на сайте РПЦ.

"8 июня 2023 года в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения", - говорится в сообщении.

О каком количестве военнопленных идет речь, не сообщается. Также не указывается, почему передали пленных Венгрии.

"Но, так как заявляется, что передача произошла по просьбе Будапешта, то можно предположить, что речь идет об этнических венграх из Закарпатья", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что недавно в Украину вернулись еще 106 пленных, которые сражались за Бахмут.

Война в Украине идет 470-й день. Мы следим за новостями 8 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.