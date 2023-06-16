Появились подробности выдачи Россией Венгрии 11 пленных закарпатских военнослужащих ВСУ, о которой не знала Украина.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, официальный Будапешт тоже был не в курсе таких переговоров, потому что их вел единолично венгерский вице-премьер Жольт Шемьен.

Он сам договорился с РПЦ об освобождении пленных, не уведомив ни Министерство иностранных дел, ни канцелярию премьер-министра Виктора Орбана, что вызвало серьезное возмущение в венгерском правительстве.

Инициировал такой процесс, по данным издания, глава Русской Православной Церкви в Венгрии митрополит Иларион Алфеев, который является доверенным лицом Русского Патриарха Кирилла.

Напомним, 8 июня РПЦ заявила о передаче Россией Венгрии группы украинских пленных из Закарпатья. Изначально не сообщалось, о каком количестве военнопленных идет речь. Также не указывалось, почему передали пленных Венгрии.

Однако позже вице-премьер Венгрии Жолт Семьен подтвердил, что Россия передала Будапешту 11 закарпатских венгров, которые воевали за Украину и попали в плен. Официальный Киев выдачу пленных не комментировал.