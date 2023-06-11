В воскресенье, 11 июня, между Украиной и Россией состоялся новый обмен пленными. В Украину вернулись 95 человек.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, в списке солдаты ВСУ, Нацгвардии и пограничники. В свои семьи едут, в частности, пленные из Мариуполя, Чернобыльской АЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".

Кроме того, удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь на "Азовсталь".

В свою очередь, Россия заявила о возвращении 94 человек.

Напомним, в конце мая в Украину вернулись 106 пленных, которые сражались за Бахмут. Домой отправились восемь офицеров и 98 солдат и сержантов. Среди тех, кто вернулся из плена, многие считались без вести пропавшими.

А на днях РПЦ заявила о передаче Россией Венгрии 11 украинских пленных из Закарпатья, что официально подтвердил Будапешт.

Война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.

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