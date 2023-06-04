Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук побывал в Турции у командиров из "Азовстали", которых Россия освободила в сентябре.

Об этом Стефанчук сообщил в своем Facebook.

Он рассказал, что посетил командиров по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Стефанчук также заверил, что Украина работает над возвращением домой всех военнопленных.

По условиям соглашения командиры должны находиться до конца войны в Турции под домашним арестом.

Речь о командирах "Азова" Денисе Прокопенко и Святославе Паламаре, а также Сергее Волынском, командовавшем 36-й бригадой морской пехоты.

Напомним, в ночь на 22 сентября произошел самый масштабный обмен пленными с момента начала войны. Из плена вышли азовцы и их командиры, иностранные военные, служившие в украинской армии, а также один из лидеров уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в Украине в госизмене. В Украине этот обмен вызвал ликование, в России - "зраду".

Война в Украине идет 466-й день. Мы следим за новостями 4 июня 2023 года в своем онлайне.

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