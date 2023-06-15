В российском Ростове-на-Дону начался суд над 24 пленными "азовцами".

Об этом сообщают местные паблики и СМИ.

Им вменяют "насильственный захват власти" в "ДНР" и участие в "террористической организации".

На скамье подсудимых 15 мужчин и 9 женщин. Сообщается, что большинство женщин служили поварами.

Им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Российские СМИ утверждают, что большинство из них частично признали вину. Судя по имеющейся информации, они признали, что служили в "Азове", который в РФ признан "террористической организацией", но отрицают причастность к противоправной деятельности.

В Сети фигурируют имена подсудимых женщин: Наталья Гольфинер, Ирина Могитич, Елена Аврамова, Владислава Майборода, Марина Текин, Нина Бондаренко, Алена Бондарчук, Лилия Руденко и Лилия Паврианидис.

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