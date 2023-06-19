Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.

Такое заявление Кулебы прозвучало в эфире телемарафона.

"Там была одна простая цель: Виктор Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник. Вся эта операция была реализована в политических интересах одного человека", – считает глава МИД.

По его словам, вывоз украинских военнопленных из России – это, "по сути, тайная операция", в которой, по неофициальной информации, "были привлечены другие игроки, и не только из Венгрии".

"Нам рассказывают, что те люди свободны делать то, что хотят. На самом деле это не так. Они находятся под контролем – и даже встречи с родственниками здесь крайне дозированные. Консула, посла не пускают к ним, несмотря на наши настойчивые требования. И мы сейчас задействуем все рычаги для того, чтобы получить доступ к нашим гражданам и вернуть их домой", – подчеркнул он.

Ранее стали известны подробности возвращения 11 пленных украинских военных из Закарпатья, которых Россия передала Венгрии.

Также в Еврокомиссии потребуют у Венгрии объяснений после освобождения закарпатских военнопленных.