Венгрия должна объяснить свое участие в освобождении группы украинских военнопленных в России и коммуникацию с правительством Украины по этому вопросу.

Об этом в комментарии Delfi сказал ведущий пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано в ответ на заявление МИД Украины, что Венгрия удерживает 11 украинских военнопленных, которых вывезла из РФ, и не допускает к ним украинских дипломатов.

"Россия должна соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевскими конвенциями и не подвергать их жизнь опасности.

Что касается Венгрии, то ее власти должны объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых Россией в качестве военнопленных, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями", - сказал Стано.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что Венгрия удерживает 11 украинских военнопленных, которых она без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций вывезла из России.

Ранее мы публиковали подробности возвращения 11 пленных украинских военных из Закарпатья, которых РФ передала Венгрии.

Впервые о передаче Венгрии группы украинских пленных сообщила РПЦ.