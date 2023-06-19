Украина требует у властей Венгрии немедленно допустить консула к закарпатским военным, чтобы оценить их состояние.

Сообщение об этом было опубликовано на странице МИД Украины в Фейсбуке.

Речь идёт об украинских военнослужащих, выданных из российского плена в Венгрию без какого-либо согласования с Украиной.

"Они фактически содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, в установлении контакта с посольством Украины им отказывают", — говорится в сообщении.

Венгерское правительство при этом запросы Киева игнорирует.

"Такие действия Будапешта ставят под вопрос задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию. Кроме того, они могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", — предупреждают в МИДе.

Перед этим "Страна" публиковала подробности возвращения 11 пленных украинских военных из Закарпатья, которых РФ передала Венгрии.

Впервые о передаче Венгрии группы украинских пленных сообщила РПЦ.