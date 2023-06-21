Венгрия нарушила международное гуманитарное право, когда тайно провела переговоры с Россией и приняла 11 украинских военнопленных без информирования Украины.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

Омбудсмен отметил, что Венгрия делала это абсолютно тайно, без информирования украинской стороны, что уже является нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

"Мы привыкли, что россияне нарушают все, что только принято в мире. Но что это настолько открыто и сознательно может сделать страна, которая входит в состав ЕС и НАТО - наверное, для нас это стало удивлением и неожиданностью", - сказал он.

По словам Лубинца, украинским властям известно местонахождение восьми военных, но публично об этом не объявляют. Государство хочет, чтобы Венгрия официально прокомментировала эту ситуацию.

Напомним, 8 июня 11 украинских военнопленных родом из Закарпатья были переданы Россией Венгрии при участии РПЦ.

В МИД Украины заявили, что военнослужащие "содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родственниками происходит в присутствии третьих лиц, им отказано в праве на контакт с посольством Украины".

А вчера посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им предоставляется поддержка.