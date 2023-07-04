Столтенберг подтвердил, что будет генсеком НАТО до 2024 года
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО еще на год - до октября 2024. Ранее об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Для меня большая честь решение союзников по НАТО продлить срок моих полномочий в качестве генерального секретаря до 1 октября 2024 года", - написал он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "отличной новостью" продолжение мандата Столтенберга в должности генсека НАТО.
"Трудные времена требуют сильного лидерства. Йенс Столтенберг продемонстрировал именно это. Я с нетерпением ожидаю углубления нашего сотрудничества", - написал Кулеба в Twitter.
Отметим, что пребывание Столтенберга в должности продлевается уже в третий раз.
По данным Euractiv, другие кандидаты не убедили всех членов НАТО, а Столтенберг всех устраивает своей способностью управлять организацией в кризисной ситуации.
Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что условием для начала дискуссии о вступлении в НАТО является победа Украины.