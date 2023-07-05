В среду, 5 июля, в Украине продолжается 497-й день войны с Россией.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

5 июля

08.57 Министр обороны Британии Бен Уоллес не стал генсеком НАТО из-за слишком активной поддержки Украины.

Его кандидатуру "зарубили" США и Франция, пишет британская The Telegraph со ссылкой на источники.

"Министр обороны был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но у него с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, возникла значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины. В своей военной поддержке Киева, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, он часто заходил дальше, чем США", - говорится в статье.

Также там утверждается, что фаворитом Байдена стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но полного консенсуса по ее кандидатуре достичь не удалось, поэтому недавно были еще на год продлены полномочия нынешнего генсека Йенса Столтенберга.

08.15 Запорожская атомная станция работает в штатном режиме, перемещений людей и техники там не зафиксировано.

Об этом с утра пишет глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко.

08.02 В Украине на данный момент не зафиксировано превышения радиационного фона, сообщил Укргидрометцентр.

Все показатели "свидетельствует не только об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно-опасных объектах Украины, но и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс", заявляет ведомство.

"Дополнительное облучение населения Украины в результате работы АЭС было значительно ниже допустимых уровней", - добавил Укргидрометцентр.

07.32 Ночью над Днепропетровской областью силы ПВО сбили "Шахед".

Утром РФ ударила беспилотником по Марганецкой громаде Никопольскоого района. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

07.10 Под Харьковом прогремели взрывы сообщают местные паблики.