Министры иностранных дел Великобритании и Польши поддержали упрощенною процедуру вступления Украины в НАТО, аналогичной той, которая была использована при присоединении Швеции и Финляндии.

Это заявление было сделано после встречи министров в Варшаве, сообщает Голос Америки.

Министры отметили, что у украинской армии уже есть вооружение, переданное странами НАТО, и подчеркнули необходимость адаптации военно-политических структур Украины к стандартам, принятым в Альянсе. Оба министра высоко оценили украинские военные достижения за последние 18 месяцев и подчеркнули, что степень военной готовности Украины должна быть учтена при обсуждении процесса ее вступления в НАТО.

Напомним, 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре без ПДЧ (план действий по членству). Украинская сторона сослалась на опыт Финляндии и Швеции, которые вступили в Альянс без ПДЧ. Однако окончательное решение по вступлению Украины в НАТО будет зависеть от согласия всех 30 членов Альянса.

Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы уже официально поддержали членство Украины в НАТО, также поддержку выразила Канада.

Также глава МИД Британии считает, что Украина сможет присоединиться к НАТО "без обычной волокиты".