Польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк призвал Украину не ждать "слишком многого" от грядущего саммита НАТО.

Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM.

"Все задают себе вопрос, будет ли какое-то обещание Украине насчёт НАТО. Есть часть стран, которые являются решительными энтузиастами, например, Польша, а есть те, которые держат дистанцию. Нужно подождать момента, когда можно будет выработать окончательное решение, не стоит уже сегодня испытывать слишком больших надежд", - сказал Шинковский.

Ранее глава ГУР Буданов заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинского общества.

А в Вашингтоне в очередной раз заявили, что Украина перед вступлением в НАТО должна провести реформы.

Как писала "Страна", первое заседание Совета Украина-НАТО впервые соберется 12 июля. Заседание Совета Украина-НАТО "на уровне глав государств и правительств, включая Швецию", откроется в 13:00 и продлится два часа (время совпадает с киевским). Оно начнется с публичного вступительного слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.