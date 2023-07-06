Польский министр Шинковский призвал Украину не ждать "слишком многого" от саммита НАТО
Польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк призвал Украину не ждать "слишком многого" от грядущего саммита НАТО.
Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM.
"Все задают себе вопрос, будет ли какое-то обещание Украине насчёт НАТО. Есть часть стран, которые являются решительными энтузиастами, например, Польша, а есть те, которые держат дистанцию. Нужно подождать момента, когда можно будет выработать окончательное решение, не стоит уже сегодня испытывать слишком больших надежд", - сказал Шинковский.
Ранее глава ГУР Буданов заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинского общества.
А в Вашингтоне в очередной раз заявили, что Украина перед вступлением в НАТО должна провести реформы.
Как писала "Страна", первое заседание Совета Украина-НАТО впервые соберется 12 июля. Заседание Совета Украина-НАТО "на уровне глав государств и правительств, включая Швецию", откроется в 13:00 и продлится два часа (время совпадает с киевским). Оно начнется с публичного вступительного слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.