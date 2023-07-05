Решения по Запорожской АЭС, новые санкции и саммит НАТО. Вечернее обращение Зеленского
В среду, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видообращение.
Главное из обращения Зеленского:
- Заявил, что Ставка сегодня была особенно длительной из-за вопроса ЗАЭС. По его словам, были приняты "соответствующие решения".
- Готовятся новые санкции - против чего и кого, Зеленский не конкретизировал.
- По поводу предстоящего саммита НАТО "все зависит от партнеров".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении Ставки Верховного главнокомандующего. На заседании обсуждали ситуацию на ЗАЭС и на фронте.
Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.
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