В среду, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении Ставки Верховного главнокомандующего. На заседании обсуждали ситуацию на ЗАЭС и на фронте.

По АЭС докладывали командующий ВВС Николай Олещук, глава МВД Игорь Клименко, глава ГПСУ Сергей Дейнеко, заслушали директора "Энергоатома" Петра Котина и директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюру.

По фронту докладывали командующие Валерий Залужный, Александр Сырский, Александр Тарнавский, Эдуард Москалев и Сергей Наев. Залужному дано распоряжение усилить охрану северных границ (со стороны Беларуси, куда перекидывают "вагнеровцев").

Также обсудили наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ее ремонта. Докладывали командующий силами логистики Олег Гуляк, глава Минстратегпрома Александр Камышин, Мининфраструктуры – Александр Кубраков и Минобороны – Алексей Резников.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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