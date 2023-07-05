Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию в России и на поле боя.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"После действий Пригожина весь мир увидел, что у России нет простора для манёвров на поле боя. А для нас, напротив, открывается окно возможностей. Надо действовать решительно – и военно, и политически. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным", — написал Зеленский.

Также он предупредил Эммануэля Макрона о подготовке "опасных провокаций на Запорожской АЭС".

"Мы договорились держать ситуацию на максимальном контроле совместно с МАГАТЭ", — добавил президент.

Кроме этого главы правительств обсудили выполнение предыдущих и добились новых оборонных договоренностей. Украина получит от Франции партию бронированных машин, можно рассчитывать на предоставление санитарно-эвакуационного транспорта, дополнительные лёгкие танки и системы ПВО.

Напомним, перед этим Зеленский созвонивался с президентом Франции в апреле.

Ранее президент поговорил по телефону со Шольцем, также обсуждались вопросы российской угрозы и обстановка на полях сражений.