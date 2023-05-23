Франция готова заключить соглашения с Украиной о предоставлении ей гарантий безопасности.

Об этом сообщил представитель МИД Франции во время брифинга.

"Франция готова заключить соглашение с Украиной, чтобы предоставить гарантии безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию против нее в будущем", – говорится в заявлении.

Напомним, по данным газеты Wall Street Journal, на саммите Северо-Атлантического альянса в Вильнюсе в июле будет объявлено о создании совета НАТО - Украина. Главным гарантом безопасности для Украины должны стать США. Присоединятся к инициативе Великобритания, Германия и Франция.

Также СМИ писали, что США планируют предложить Украине модель гарантий безопасности по примеру той, что действует в Израиле. То есть без вступления в НАТО.

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